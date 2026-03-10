Реклама

79-летняя Шер подогрела слухи о свадьбе с 40-летним рэпером

79-летняя Шер подогрела слухи о свадьбе с молодым рэпером из-за кольца на пальце
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская певица Шер подогрела слухи о свадьбе с 40-летним рэпером Александром Эдвардсом. Снимки папарацци публикует Page Six.

79-летняя знаменитость появилась на публике с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Шер заметили с украшением на свадьбе американского продюсера и музыканта Чеза Боно. Редакторы предположили, что ювелирное изделие исполнительнице преподнес Эдвардс.

Однако ни Шер, ни ее молодой спутник никак не комментировали слухи о предполагаемой помолвке.

В мае 2024 года Шер объяснила свой выбор в пользу молодых бойфрендов. Певица заявила, что причина заключается в том, что всех ее сверстников уже нет в живых. Позже артистка отметила, что пошутила, а также поделилась, что настоящая причина заключается в том, что мужчин ее возраста может смутить ее сильная личность.

