14:34, 20 апреля 2026Мир

Премьер Польши оставил загадочное послание под фото с Макроном

Туск опубликовал фото с Макроном и заявил, что они действуют, а не болтают
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал фотографию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и заявил, что они «действуют, а не болтают». Соответствующая публикация появилась на странице политика в социальной сети X.

«Мы действуем, а не болтаем!» — указано в подписи к фото, на котором Туск и Макрон жмут руки на фоне флагов Европейского союза, Польши и Франции.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что недоволен действиями «некоторых политиков» в конфликте на Ближнем Востоке, намекнув на президента США Дональда Трампа. С другой стороны, добавил Туск, он не хотел бы, чтобы сотрудничество с США и европейскими партнерами Варшавы пострадало.

Макрон, в свою очередь, выступал с прямой критикой в адрес американского лидера. 2 апреля он обратился к Трампу и попросил его меньше говорить и больше действовать, чтобы его слова соответствовали поступкам.

