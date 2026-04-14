Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 14 апреля 2026Мир

Премьер Польши намекнул на недовольство Трампом

Туск заявил, что недоволен действиями некоторых политиков, намекнув на Трампа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что недоволен действиями некоторых политиков в конфликте на Ближнем Востоке, намекнув на президента США Дональда Трампа. Его слова приводит ТАСС.

«Польша — и таким было мое намерение с самого начала — пыталась соблюдать надлежащую сдержанность по отношению к войне на Ближнем Востоке. Не все, что там происходит, — вы понимаете, о ком я говорю, — мне нравится, честно говоря», — сказал он.

С другой стороны, добавил Туск, он не хотел бы, чтобы сотрудничество с США и европейскими партнерами Варшавы пострадало.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. По словам американского лидера, эти меры коснутся только судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. При этом действия Военно-морских сил США не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok