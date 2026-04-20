Проигравший выборы жене своего водителя российский мэр ушел в отставку

Проигравший выборы жене своего водителя мэр Березовского Писцов ушел в отставку

Мэр города Березовский в Свердловской области Евгений Писцов, проигравший выборы жене своего водителя, ушел в отставку. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как выяснило издание, российский чиновник написал заявление по собственному желанию. Местная дума уже поддержала его решение. Временно исполняющим полномочия мэра Березовского назначен Владимир Шауракс, пишет портал E1.ru.

Писцов занимал пост главы города с 2011 года.

В 2024 году Писцов также выдвигал свою кандидатуру на эту должность, но в местном парламенте большинство депутатов оказались против его назначения. Тогда парламентарии придумали план, который позволил бы им обеспечить победу на выборах. Они выдвинули «технического» кандидата — Юлию Маслакову, муниципальную чиновницу и супругу водителя Писцова. Она прошла отбор на комиссии.

В день выборов Маслакова объявила о самоотводе. Однако это решение не было принято думой, поскольку на тот момент работа конкурсной комиссии уже была завершена. За Маслакову проголосовали 17 из 23 депутатов, только 6 человек отдали голос действующему мэру Писцову. Чиновница отказалась вступать в должность и обратилась в суд с требованием признать решение о ее избрании недействительным. После этого Писцов продолжил руководить Березовским.