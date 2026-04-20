16:13, 20 апреля 2026

Раскрыто решение Германии и Франции по Украине

FT: Германия и Франция не поддержали ускоренный прием Украины в ЕС
Виктория Кондратьева

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Германия и Франция не поддержали ускоренный прием Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, предложения Парижа и Берлина не соответствуют ожиданиям Киева, который рассчитывает стать членом союза уже к 2027 году. Германия предложила Украине статус «ассоциированного члена», при котором представители страны смогут участвовать во встречах министров и лидеров ЕС, но без права голоса, а также «не будет иметь автоматического права на получение средств» из общего бюджета ЕС.

В свою очередь, Франция предложила Украине модель, согласно которой доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию, такому как «политика сплочения», должен быть отложен до этапа после вступления.

По словам двух высокопоставленных чиновников Европейской комиссии (ЕК), в основном окончательное предложение ЕК по Украине будет близко к немецко-французским предложениям.

Ранее уходящее правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дало понять, что готово уже на этой неделе разблокировать кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро. При этом Будапешт при посредничестве Брюсселя получил от Киева информацию, что поставки российской нефти могут возобновиться уже 20 апреля.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Все новости
