Раскрыто решение Германии и Франции по Украине

FT: Германия и Франция не поддержали ускоренный прием Украины в ЕС

Германия и Франция не поддержали ускоренный прием Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, предложения Парижа и Берлина не соответствуют ожиданиям Киева, который рассчитывает стать членом союза уже к 2027 году. Германия предложила Украине статус «ассоциированного члена», при котором представители страны смогут участвовать во встречах министров и лидеров ЕС, но без права голоса, а также «не будет иметь автоматического права на получение средств» из общего бюджета ЕС.

В свою очередь, Франция предложила Украине модель, согласно которой доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию, такому как «политика сплочения», должен быть отложен до этапа после вступления.

По словам двух высокопоставленных чиновников Европейской комиссии (ЕК), в основном окончательное предложение ЕК по Украине будет близко к немецко-французским предложениям.

Ранее уходящее правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дало понять, что готово уже на этой неделе разблокировать кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро. При этом Будапешт при посредничестве Брюсселя получил от Киева информацию, что поставки российской нефти могут возобновиться уже 20 апреля.