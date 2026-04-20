Раскрыты контакты России и Германии по одному вопросу

Россия контактирует с соответствующими органами местных властей в ФРГ по вопросу воинских захоронений. Связи с немецкими властями раскрыл посол РФ в Германии Сергей Нечаев, сообщает ТАСС.

«Диалог по вопросам воинских захоронений мы поддерживаем главным образом с Немецким военным союзом по уходу за военными могилами. С этим союзом у нас хорошие, добрые, рабочие отношения», — сказал дипломат.

По его словам, в результате этого взаимодействия регулярно проводятся церемонии перезахоронения останков советских воинов. Он подчеркнул, что некоторые представители местных властей настроены вполне благожелательно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывалась от диалога с Европой и всегда открыта к нему, но чаще всего не находит взаимности.