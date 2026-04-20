Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:59, 20 апреля 2026

Россиянин насмерть заколол знакомого саблей

Житель Подмосковья получил 8 лет за убийство знакомого саблей и кинжалом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Суд в Орехово-Зуево, Московская область, приговорил к восьми годам лишения свободы мужчину по фамилии Куренков, который расправился со своим знакомым при помощи сабли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Все произошло в начале ноября 2025 года. Мужчина находился в гостях у знакомого в Орехово-Зуево, когда между ними возникла ссора. В ходе конфликта гость взял кинжал и саблю, которые находились в доме, напал на хозяина и порезал ему сонную артерию. Ранение оказалось летальным.

Куренкова признали виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ. Он проведет срок в колонии строгого режима.

Ранее в Новосибирске 68-летний местный житель с кинжалом и саблей напал на 43-летнего сына.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok