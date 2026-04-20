Россиянин насмерть заколол знакомого саблей

Житель Подмосковья получил 8 лет за убийство знакомого саблей и кинжалом

Суд в Орехово-Зуево, Московская область, приговорил к восьми годам лишения свободы мужчину по фамилии Куренков, который расправился со своим знакомым при помощи сабли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Все произошло в начале ноября 2025 года. Мужчина находился в гостях у знакомого в Орехово-Зуево, когда между ними возникла ссора. В ходе конфликта гость взял кинжал и саблю, которые находились в доме, напал на хозяина и порезал ему сонную артерию. Ранение оказалось летальным.

Куренкова признали виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ. Он проведет срок в колонии строгого режима.

Ранее в Новосибирске 68-летний местный житель с кинжалом и саблей напал на 43-летнего сына.