Российский разведывательный самолет перехватили вблизи Норвегии

F-35 перехватили разведывательный самолет РФ вблизи Норвегии

Истребители пятого поколения F-35A Королевских ВВС Норвегии поднялись в воздух для перехвата российского морского патрульного самолета Ил-38. Об этом сообщил пресс-секретарь ВВС Норвегии майор Стиан Роен, передает Military Watch Magazine.

«F-35 были отправлены на совершенно обычную миссию быстрого реагирования. Стандартная процедура в таких ситуациях предусматривает максимально быстрый взлет самолетов», — заявил Роен. Вылет продлился около двух часов, истребители идентифицировали и отследили цель.

Ранее самолет радиоэлектронной разведки S102B Korpen Швеции совершил полет в районе российской границы в акватории Балтийского моря после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ленинградской области. Самолет с позывным SVF680 находился в районе, где возможно ведение наблюдения за радиотехнической обстановкой. При этом подобные полеты уже фиксировались 13, 14 и 16 апреля, говорится в публикации.

S102B Korpen создан на базе Gulfstream IV и применяется для радиоэлектронной разведки, а также для перехвата и анализа сигналов радаров и систем связи.

