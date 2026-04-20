Спецслужбы США снизили стандарты приема из-за кадрового кризиса

ФБР и Минюст США снизили стандарты приема из-за кадрового кризиса

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США смягчили требования к кандидатам и ускорили набор персонала после массовых увольнений. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в ведомствах.

По данным агентства, ФБР запустило рекламные кампании в соцсетях, предлагает ускоренные курсы для сотрудников других ведомств и продвигает на руководящие посты менее опытных работников. Минюст разрешил нанимать прокуроров сразу после окончания юридических вузов.

Причиной массовых увольнений и уходов на пенсию собеседники AP назвали опасения политизации ведомств после прихода к власти президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что кадровые перестановки в американской администрации могут затронуть директора ФБР Кэша Пателя, министра сухопутных войск Дэниела Дрисколла и министра труда США Лори Чавес-Деример. Отмечалось, что пока Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о кадровых перестановках. Глава государства идет на этот шаг из-за «сокращения поддержки президента после начала войны против Ирана».