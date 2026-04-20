США обвинили в незаконных казнях

NYT: Удар военных США по судну в Карибском море является незаконным

Атака американскими военными суднами в Карибском море является незаконной, поскольку они не имеют права наносить удары по гражданским лицам, не представляющих непосредственной угрозы. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Специалисты по правовым вопросам применения силы заявили, что удары являются незаконными, это внесудебные казни, поскольку военные не могут намеренно наносить удары по гражданским лицам, которые не представляют непосредственной угрозы насилия, даже если их подозревают в совершении преступных действий», — отмечается в публикации.

Дополнительно сообщается, что администрация США «не предоставила доказательств контрабанды наркотиков». Кроме того, Южное командование американских Вооруженных сил (ВС) (SOUTHCOM), координирующее военные операции в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, в своем заявлении сослалось на «неуказанные разведданные». По его информации, судно следовало по «известным маршрутам наркотрафика» и «участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков».

Ранее Южное командование ВС США сообщило об ударе по предполагаемому судну наркоторговцев в Карибском море. В результате удара жертвами стали трое мужчин. Потерь среди американских военнослужащих нет.