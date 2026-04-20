В ЕС признали глубокий жилищный кризис

Еврокомиссия: ЕС переживает глубокий жилищный кризис

Евросоюз переживает глубокий жилищный кризис — большая часть населения не может позволить себе комфортное жилье. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен во время пресс-конференции в Барселоне, трансляцию которой вели на сайте Еврокомиссии.

«Мы находимся в эпицентре жилищного кризиса, в этом нет сомнений. Мы видим множество городов, где обычные люди — учителя, полицейские, медперсонал, — не могут жить в достойном жилье, потому что с их зарплатой они не могут найти такое жилье», — отметил Йоргенсен. По его словам, проблема также затрагивает молодежь, которая не может начать независимую жизнь из-за отсутствия жилья.

Комиссар добавил, что ЕК работает над предложением по исправлению ситуации на уровне всего сообщества. Законопроект будет представлен в ближайшее время.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что сделать жилье доступнее для россиян можно за счет увеличения градостроительного потенциала. Он отметил, что сейчас доступность жилой недвижимости вызывает вопросы.