Депутат Журавлев: Российская армия атакует противника почти по всей линии фронта

Российское наступление в зоне специальной военной операции (СВО) остается активным, но успехи распределены неравномерно, заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев от «Родины». В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, где продвижение идет быстрее, а где войска увязли в позиционных боях.

«На харьковском и сумском направлениях группировка "Север" наращивает давление, беря под контроль небольшие приграничные села. Это вынуждает Украину перебрасывать силы и ослаблять другие участки. На донецком направлении, традиционно самом тяжелом, продвижение замедлилось, но бои за Часов Яр и подступы к Константиновке продолжаются. Интенсивность очень высокая — более 150-200 боестолкновений в сутки», — отметил Журавлев.

Это позиционное противостояние, где российские войска сохраняют оперативную инициативу. По словам парламентария, атакующие действия идут почти по всей линии фронта — от Харьковской области до Донбасса. Однако продвижение измеряется сотнями метров или километрами в неделю, а не десятками километров.

«Ключевая оперативная цель российских войск — создание условий для освобождения Славянска и Краматорска путем флангового наступления со стороны Лимана и Константиновки. В нынешних условиях это задача не сиюминутная, ее решение может растянуться на несколько месяцев», — заключил Журавлев.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ВС России располагают всеми возможностями, чтобы освободить Одессу, а затем и Киев в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

