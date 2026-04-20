В США объяснили решение о возобновлении лицензии на продажу российской нефти

Райт: Выдача лицензии на операции с нефтью из РФ будет носить временный характер

Министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News заявил, что продление действия лицензии Минфина на операции с российской нефтью является не чем иным, как прагматичным решением американских властей. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия продает свою нефть, она идет в Китай. Мы приняли прагматичное гуманитарное решение на краткосрочную перспективу, сказав, что вместо того, чтобы вся эта нефть шла в Китай, пусть часть ее идет в Индию и другие страны Азии, которые эту нефть переработают», — сказал министр.

Ранее Министерство финансов США объявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. В частности, ведомство разрешило сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из Российской Федерации», которые были загружены на танкеры до 17 апреля. Новый документ действует до 16 мая. При этом ранее глава Минфина Скотт Бессент исключал подобное решение.