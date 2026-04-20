Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:10, 20 апреля 2026

В США объяснили решение о возобновлении лицензии на продажу российской нефти

Райт: Выдача лицензии на операции с нефтью из РФ будет носить временный характер
Марина Совина
Крис Райт

Крис Райт

Министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News заявил, что продление действия лицензии Минфина на операции с российской нефтью является не чем иным, как прагматичным решением американских властей. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия продает свою нефть, она идет в Китай. Мы приняли прагматичное гуманитарное решение на краткосрочную перспективу, сказав, что вместо того, чтобы вся эта нефть шла в Китай, пусть часть ее идет в Индию и другие страны Азии, которые эту нефть переработают», — сказал министр.

Ранее Министерство финансов США объявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. В частности, ведомство разрешило сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из Российской Федерации», которые были загружены на танкеры до 17 апреля. Новый документ действует до 16 мая. При этом ранее глава Минфина Скотт Бессент исключал подобное решение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok