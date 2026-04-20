Бывший СССР
15:44, 20 апреля 2026

Военкор раскрыл подробности боев в Константиновке

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска методично выдавливают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Александр Коц.

«В южной части Константиновки российские штурмовые группы имеют определенные успехи. Промзона в районе полигона уже зачищена, а это значит, что противника выбивают из тех районов, где он рассчитывал зацепиться надолго», — написал он.

Военкор добавил, что тяжелые бои идут в частном секторе в восточной части города. По его словам, украинские бойцы пытаются удерживать остатки застройки, хотя сплошной линии обороны на этом участке нет, а отдельные узлы сопротивления постепенно перемалываются.

Кроме того, Коц отметил, что снабжение группировки ВСУ в Константиновке находится под жестким давлением, логистические маршруты простреливаются или перерезаны.

«В таких условиях город теряет не только позиции, но и управляемость. Когда удары идут по флангам, по промзоне и по путям снабжения, оборонять Константиновку как цельный район становится все труднее. Противника здесь не просто теснят — его лишают возможности нормально держать фронт», — подчеркнул корреспондент.

Ранее стало известно, что российским военным удалось продвинуться в центре Константиновки. Уточнялось, что контратаки украинских войск в городе были отбиты.

    Последние новости

    В России отреагировали на желание Орбана разблокировать кредит ЕС Украине

    Генсек НАТО созвонился с «троянским конем» России

    В Подмосковье подняли штрафы за поджог травы и мусора

    Китай резко нарастил поставки пива в Россию

    В заграничных консервах из говядины нашли ДНК свиньи

    Экс-редактору российского информагентства запросили срок за взятку дяде-полицейскому

    В Москве запретили сайт по изготовлению взрывчатки

    Уехавшая в США дочь Машкова пообещала вернуться в Россию

    Жителей российского города попросили не выходить на улицу после удара ВСУ по порту

    Перечислены опасные для использования iPhone

    Все новости
