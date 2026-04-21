21 апреля 2026

21 апреля: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова (редактор)
21 апреля в России отмечают День местного самоуправления и профессиональный праздник бухгалтеров. По всему миру люди празднуют День творчества. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 21 апреля в разных странах, какие приметы связаны с этим днем, и кто из знаменитостей родился 21 числа.

Праздники в России

День местного самоуправления

С 2013 года в России отмечается День местного самоуправления. День 21 апреля выбран не случайно: 21 апреля 1785 года императрица Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам — документ, с которого началось развитие законодательства в сфере местного самоуправления. Грамота закрепила за горожанами право на сословия, независимо от того, чем они зарабатывали на жизнь.

День главного бухгалтера

21 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают главные бухгалтеры. Дата приурочена к выходу первого выпуска журнала «Главбух» в 1994 году.

Праздник призван напомнить компаниям о том, как важна работа бухгалтера, ведь именно он координирует финансы и начисляет зарплату сотрудникам. В России День бухгалтера не является официальным выходным, поэтому как правило виновники торжества отмечают праздник на рабочем месте.

Какие еще праздники отмечают в России 21 апреля

  • День создания Морских сил Дальнего Востока;

Праздники в мире

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

21 апреля во всем мире чествуют людей, которые занимаются всевозможными видами творчества и привносят новые идеи в разные сферы жизни. Впервые этот праздник провели в 2002 году — уже тогда к торжествам присоединились более 50 стран по всему миру. Официально День Творчества и инновационной деятельности учредила Генассамблея ООН в 2017 году, назвав творчество одним из главных путей развития общества.

Какие еще праздники отмечают в мире 21 апреля

  • День национального героя Тирадентиса в Бразилии;
  • Национальный день чая в Британии;
  • Всемирный день тяжелых последствий.

Какой церковный праздник 21 апреля

Радоница

Радоница отмечается на девятый день после Пасхи. С этого дня церковь вновь разрешает поминовение усопших. В само Светлое Христово Воскресенье и неделю после него этого делать нельзя, ведь Пасха — праздник живых и время великой радости для верующих. На Радоницу православные как правило ходят на кладбище и поминают умерших родственников за семейным столом.

Какие еще церковные праздники отмечают 21 апреля

  • День памяти апостолов от 70 Родио́на (Иродио́на), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними;
  • День памяти Святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского;
  • День памяти преподобного Руфа, затворника Печерского, в Дальних пещерах.

Приметы на 21 апреля

  • Если в этот день облачно и туманно, год будет неурожайным;
  • Если сумерки ранние и короткие, а луна на вечернем небе светит красным, — стоит ждать тепла и гроз на следующий день;
  • Стая ворон летит навстречу — к неприятностям.

Кто родился 21 апреля

Арина Родионовна (1758-1828)

Няня великого русского поэта Александра Пушкина родилась 21 апреля (по новому стилю) 1758 года в семье крепостных крестьян.

На самом деле Арина Родионовна была няней не только для Александра Пушкина, но и для его брата Льва, а также кормилицей сестры поэта Ольги. Последняя говорила, что няня мастерски рассказывала сказки и народные легенды, тем самым во многом определив направления творчества Пушкина.

Настоящее имя Арины Родионовны — Ирина, а фамилия — Яковлева. Сам Пушкин вообще не называл ее по имени, говоря ей «няня» или «мамушка»

Иван Кулибин (1735-1818)

21 апреля 1735 года родился выдающийся русский механик-изобретатель, чье имя стало нарицательным для всех самоучек, которые смогли придумать что-то неожиданное.

Кулибин с юных лет сам изучал часовое дело, а также слесарное мастерство. Будучи самоучкой, он смог создать карманные часы с музыкой и подвижными деталями, механический театр с движущимися фигурами, фонарь-прожектор, а также лодку с двигателем, который приводится в действие при помощи воды.

Кто еще родился 21 апреля

