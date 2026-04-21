Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:34, 21 апреля 2026Мир

На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

Euractiv: Болгария может прекратить поставки оружия Украине из-за победы Радева
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Лидер победившей в Болгарии партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев может создать крупные проблемы Украине, если пересмотрит политику по поставкам оружия Киеву, пишет Euractiv.

По данным издания, в ходе предвыборной кампании политик также резко критиковал десятилетнее соглашение об обороне, подписанное Болгарией и Украиной.

«В Европе опасаются, что победа Румена Радева в Болгарии может нарушить важнейшую цепочку поставок боеприпасов из страны на Украину», — подчеркнул он. В статье говорится, что Киев может потерять одного из важнейших поставщиков оружия с 2022 года.

Ранее сообщалось, что партия Радева, считающегося пророссийским политиком, заняла первое место на парламентских выборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok