14:36, 21 апреля 2026

Экс-участница «Дома-2» пожаловалась на слухи о черном списке ММКФ из-за образа без штанов

Карина Черных

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогерша и ведущая Алина Ян пожаловалась на слухи о внесении ее имени в черный список Московского международного кинофестиваля (ММКФ) из-за образа без штанов. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) звездного продюсера Дмитрия Иноземцева.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» заявила, что ее могут не пустить на закрытие фестиваля. Она отметила, что обратится к организаторам за достоверной информацией, поскольку не хочет устраивать скандал.

«Я не хочу, чтобы меня выносили оттуда. Я не хочу скандала. Я хочу зайти по своему пригласительному. Я не хочу разборок и проблем», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Алина Ян подверглась критике в сети из-за откровенного наряда на ММКФ. Блогерша пришла на красную дорожку в кружевных колготках, трусах с высокой посадкой и золотистом корсете, выполненном в виде обнаженного женского тела. Внешний вид телезвезды на фестивале также осудила российская актриса Екатерина Волкова, которую уволили из театра из-за возраста.

