Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:33, 17 апреля 2026

Выход экс-участницы «Дома-2» без штанов на ММКФ возмутил уволенную из-за возраста актрису

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Певица Алина Ян. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская актриса Екатерина Волкова, которую уволили из театра из-за возраста, возмутилась выходом блогерши и ведущей Алины Ян без штанов на красную дорожку Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Пост с критикой появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет об откровенном наряде экс-участницы «Дома-2», который включал в себя кружевные колготки, трусы с высокой посадкой и золотистый корсет в виде обнаженного женского тела. 44-летняя звезда «Ворониных» задалась вопросом, куда делась элегантность в женских образах. По ее мнению, в настоящее время для некоторых гостей красная дорожка стала местом для хайпа.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Раньше выход на дорожку был привилегией. Одежда — жест уважения к фестивалю и тем, кто был до тебя. Сейчас смотрю репортажи — у меня возникает физическая неловкость. Как в оперу ворвались пьяные родственники. Они не бунтуют, они просто не понимают, куда попали. Для них дорожка — лайв-стрим, хайп. Как для той блогерши в колготках и трусах, от которой волосы дыбом. Неужели так приятно чувствовать себя шутом?» — заявила артистка.

В феврале сообщалось, что образ жены генерального директора Первого канала Константина Эрнста российской актрисы Софьи Эрнст на кинопремии «Золотой орел» также раскритиковали в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok