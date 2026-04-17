Выход экс-участницы «Дома-2» без штанов на ММКФ возмутил уволенную из-за возраста актрису

Актриса Волкова возмутилась откровенным выходом блогерши Алины Ян на ММКФ

Российская актриса Екатерина Волкова, которую уволили из театра из-за возраста, возмутилась выходом блогерши и ведущей Алины Ян без штанов на красную дорожку Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Пост с критикой появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет об откровенном наряде экс-участницы «Дома-2», который включал в себя кружевные колготки, трусы с высокой посадкой и золотистый корсет в виде обнаженного женского тела. 44-летняя звезда «Ворониных» задалась вопросом, куда делась элегантность в женских образах. По ее мнению, в настоящее время для некоторых гостей красная дорожка стала местом для хайпа.

«Раньше выход на дорожку был привилегией. Одежда — жест уважения к фестивалю и тем, кто был до тебя. Сейчас смотрю репортажи — у меня возникает физическая неловкость. Как в оперу ворвались пьяные родственники. Они не бунтуют, они просто не понимают, куда попали. Для них дорожка — лайв-стрим, хайп. Как для той блогерши в колготках и трусах, от которой волосы дыбом. Неужели так приятно чувствовать себя шутом?» — заявила артистка.

В феврале сообщалось, что образ жены генерального директора Первого канала Константина Эрнста российской актрисы Софьи Эрнст на кинопремии «Золотой орел» также раскритиковали в сети.