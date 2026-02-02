Реклама

17:05, 2 февраля 2026Ценности

Образ жены Константина Эрнста на «Золотом орле» раскритиковали в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Образ жены генерального директора Первого канала Константина Эрнста российской актрисы Софьи Эрнст на кинопремии «Золотой орел» раскритиковали в сети. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя артистка выбрала для мероприятия полупрозрачное черное платье без рукавов с цветным принтом, которое обнажало спину. Также она нанесла на лицо белый тон, осветлила брови и подчеркнула губы темно-коричневой помадой.

Пользователи высказались о внешности знаменитости в комментариях. «Ни вкуса, ни таланта! Перепутала пляж с номинацией!», «Почему в парео? Прямо с пляжа бежала? Неуместный наряд, конечно», «А макияж как для Хеллоуина», «Образ вызывает тошноту», «Жуткий макияж!», «Деньги есть — вкуса нет!», «Лицом будто в муку окунули», — заявили юзеры.

В ноябре 2025 года Софья Эрнст пришла на день рождения ведущей Ксении Собчак с обесцвеченными бровями.

