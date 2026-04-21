15:41, 21 апреля 2026

Фон дер Ляйен призвала не допустить одной вещи в Евросоюзе

Фон дер Ляйен призвала не допустить влияния России, Турции и Китая на ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа должна полностью переосмыслить себя и не допустить влияния России, Турции или Китая. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на мероприятии по случаю 80-летия газеты Die Zeit.

Фон дер Ляйен поддержала дальнейшее расширение Евросоюза (ЕС).

«Мы должны добиться завершения формирования европейского континента, чтобы он не находился под влиянием России, Турции или Китая. Мы должны мыслить шире и более геополитически», — сказала еврочиновница.

Фон дер Ляйен напомнила, что конкурентоспособность ЕС «до сих пор основывалась на дешевой энергии из России, дешевой рабочей силе из Китая и дешевой обороне из Америки». «С этим покончено. Нам необходимо полностью перестроиться. Мы должны сами отстаивать безопасность нашего континента. Мы должны стать более независимыми», — высказалась фон дер Ляйен.

Также, по мнению главы ЕК, ЕС стоит отказаться от принципа единогласия при принятии решений, особенно в области внешней политики. Она заявила, что в Совете министров иностранных дел ЕС должны перейти к голосованию большинством.

Фон дер Ляйен посчитала ошибочным политику ЕС по отказу от ядерной энергии. Она отметила, что такая энергия должна использоваться, если возобновляемых источников не хватает.

Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила бывшего президента Болгарии Румена Радева с победой его партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах. Радев считается пророссийским политиком.

