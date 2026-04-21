Глава МИД Бельгии оконфузился во время ответа на вопрос о России

Глава МИД Бельгии Прево призвал не допустить союза России и Белоруссии

Европейский союз (ЕС) должен не допустить создания союза между Россией и Белоруссией в контексте украинского конфликта. С таким заявлением выступил глава МИД Бельгии Максим Прево, передает ТАСС.

«По Украине мы также должны прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии, необходимо не допустить формирования ее объективного альянса с Москвой», — отметил дипломат.

Как отмечает агентство, Прево не уточнил, знает ли о существовании Союзного государства России и Белоруссии.

19 апреля белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что для России неприемлемо потерять Белоруссию. Он подчеркнул, что страны являются союзницами и юридически связаны друг с другом. Глава государства отметил, что Москва прямо заявила о своей готовности применить весь свой арсенал оружия для защиты Белоруссии.