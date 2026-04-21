13:54, 21 апреля 2026Мир

Глава МИД Бельгии оконфузился во время ответа на вопрос о России

Глава МИД Бельгии Прево призвал не допустить союза России и Белоруссии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Roni Rekomaa / Lehtikuva / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен не допустить создания союза между Россией и Белоруссией в контексте украинского конфликта. С таким заявлением выступил глава МИД Бельгии Максим Прево, передает ТАСС.

«По Украине мы также должны прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии, необходимо не допустить формирования ее объективного альянса с Москвой», — отметил дипломат.

Как отмечает агентство, Прево не уточнил, знает ли о существовании Союзного государства России и Белоруссии.

19 апреля белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что для России неприемлемо потерять Белоруссию. Он подчеркнул, что страны являются союзницами и юридически связаны друг с другом. Глава государства отметил, что Москва прямо заявила о своей готовности применить весь свой арсенал оружия для защиты Белоруссии.

    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

    Граничащая с Россией страна НАТО ускорит строительство военных объектов

    Лавров заявил о надежде на США в одном вопросе

    Фон дер Ляйен призвала не допустить одной вещи в Евросоюзе

    В Европе решили поднять налоги с одной целью

    Жена покрасила седому мужу бороду и развеселила пользователей сети

    Все новости
