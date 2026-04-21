Каллас выступила с заявлением по кредиту ЕС для Украины

18:52, 21 апреля 2026Мир

Каллас: ЕС может утвердить решение о выдаче кредита Украине в ближайшие 24 часа
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) может утвердить решение о выдаче Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро в ближайшие сутки. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает The Guardian.

«После выборов в Венгрии появился новый импульс, и я ожидаю, что положительное решение по кредиту в размере 90 миллиардов будет принято в ближайшие 24 часа», — сказала она.

По словам Каллас, Евросоюз продолжит давать Украине «то, что ей нужно, чтобы она могла выстоять».

Ранее сообщалось, что уходящее правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласилось на этой неделе разблокировать кредит ЕС для Киева в размере 90 миллиардов евро.

