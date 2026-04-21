Молоденькая стюардесса раскрыла правду о проблемах членов экипажей со здоровьем

Пользовательница Reddit с ником Extension-Drama3514 рассказала, с какими проблемами со здоровьем сталкиваются члены экипажей самолетов. Работающую стюардессой девушку это тоже не миновало, хотя ей всего 20 лет.

«Отеки и вздутие живота стали привычными, и это ужасно, Я стараюсь не пить газировку и не есть в самолете — это помогает. У многих моих друзей и членов экипажей лопались барабанные перепонки и возникали другие травмы во время полета, но со мной пока ничего подобного не случалось», — написала она.

Она добавила, что работа, подразумевающая постоянные перемещения на дальние расстояния, подходит не всем. Четверть курсантов из ее группы покинули обучение в первый же месяц, не справившись с моральным давлением и физической нагрузкой.

«Я на дежурстве 18 дней в месяц, то есть остается 12 выходных. Я переехала жить на базу авиакомпании, поэтому мне не приходится часто мотаться домой. Да, это все равно утомительно, но, как только вы наберете стаж, этот график покажется вам самым гибким. Я никогда не планирую уходить из авиации», — заключила она.

