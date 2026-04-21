На Украине в словах Зеленского увидели разоблачение лжи украинских спецслужб

Зеленский рассказал о помощи европейских стран в разработке морских дронов

Морские дроны создавались не только украинской оборонной промышленностью, но и при помощи европейских партнеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

«Есть несколько европейских стран, которые имеют исторически большой опыт в развитии своего флота. Это Великобритания, Норвегия, Нидерланды», — сказал политик. Он подчеркнул, что именно эти государства помогали Украине с технологиями для строительства флота морских дронов.

До этого Главное управление разведки и Служба безопасности Украины неоднократно называли морские дроны исключительно украинской разработкой, инновационным оружием, не имеющим аналогов в мире.

5 апреля стало известно о крушении сухогруза типа «Волго-Балт» с пшеницей в Азовском море. Причиной крушения стала атака дрона со стороны Украины.