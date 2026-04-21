Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:32, 21 апреля 2026

На Украине в словах Зеленского увидели разоблачение лжи украинских спецслужб

На Украине в словах Зеленского увидели разоблачение лжи украинских спецслужб
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Морские дроны создавались не только украинской оборонной промышленностью, но и при помощи европейских партнеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

«Есть несколько европейских стран, которые имеют исторически большой опыт в развитии своего флота. Это Великобритания, Норвегия, Нидерланды», — сказал политик. Он подчеркнул, что именно эти государства помогали Украине с технологиями для строительства флота морских дронов.

До этого Главное управление разведки и Служба безопасности Украины неоднократно называли морские дроны исключительно украинской разработкой, инновационным оружием, не имеющим аналогов в мире.

5 апреля стало известно о крушении сухогруза типа «Волго-Балт» с пшеницей в Азовском море. Причиной крушения стала атака дрона со стороны Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok