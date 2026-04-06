В России призвали ограничить доступ Украины к морю

Депутат Чепа призвал ограничить доступ Украины к морю

Необходимо полностью перекрыть для Украины движение морских судов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на атаку украинских дронов на сухогруз типа «Волго-Балт» с пшеницей в Азовском море.

«Они продолжают атаковать любые российские плавсредства, до которых могут дотянуться. Атакуют их и в Азовском море, и в Черном море, и в Средиземном море. Они готовы совершать эти террористические акты, по всей видимости, везде. С террористами вести переговоры всегда очень трудно. И подчас единственное, что действует, — это жесткость. Здесь должны быть предприняты соответствующие меры», — заявил Чепа.

Депутат добавил, что в мире большой успешный опыт борьбы с международным терроризмом. Он объяснил, что на подобные действия отвечают мерами, которые кратно сильнее.

«Если ответа не происходит, то происходят дальнейшие действия. Это так у всех: и у террористов, и у каких-то криминальных структур. Если они чувствуют бездействие, то у них развязываются руки», — отметил он.

Считаю, что нужно полностью перекрыть все движение морских судов с Украины, для этого уничтожить несколько судов, которые двигаются под украинским флагом либо под другими флагами, но с грузом, поставляемым на Украину. Во многом это военные грузы. Предупредив Украину, что будут предприниматься еще более жесткие меры. Я думаю, только такой сверхадекватный ответ остановит действия террористов Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что причиной крушения сухогруза «Волго-Балт» в Азовском море стала атака БПЛА со стороны Украины. По словам главы региона, это произошло еще 3 апреля, однако спасшимся с тонущего судна морякам понадобилось два дня, чтобы добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области и выйти на связь, рассказав о случившемся.

О крушении сухогруза типа «Волго-Балт» с пшеницей в Азовском море стало известно 5 апреля. Уточнялось, что судно находилось в 300 милях к северу от Керчи.

