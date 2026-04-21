05:06, 21 апреля 2026Бывший СССР

Стало известно о вербовке в ВСУ латиноамериканских наемников через агрегатор вакансий

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украина вербует латиноамериканских наемников через украинский агрегатор вакансий, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованные вакансии.

Отмечается, что вакансии Вооруженных сил Украины (ВСУ) размещены на колумбийской, бразильской, чилийской, аргентинской, эквадорской и мексиканской версиях сайта Jooble. Там ищут разведчиков, операторов противотанковых систем, техников артиллерийских систем, наводчиков, специалистов по техническому обслуживанию дронов, а также пулеметчиков, гранатометчиков и врачей.

При этом вакансии появляются с указанием разных городов для достижения широкого охвата в поисковых системах.

Ранее украинское посольство в Перу решило скрыть со своего сайта сведения о вербовке наемников в ряды ВСУ после того, как этот на этот факт обратили внимание журналисты.

