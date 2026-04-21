Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:11, 21 апреля 2026Мир

Названы темы второго раунда переговоров США и Ирана

Reuters: Новые переговоры США и Ирана будут посвящены урану и Ормузскому проливу
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Globallookpress.com

Второй раунд переговоров США и Ирана будет сосредоточен на вопросах обогащения урана и роли Тегерана в контроле над Ормузским проливом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мнение официальных лиц и аналитиков.

«В конечном итоге, Ормузский пролив станет красной линией. Раньше это не было проблемой. Теперь стало. Правила игры изменились», — отметил источник агентства в странах Персидского залива. При этом отмечается, что обсуждение ракетной программы Тегерана, скорее всего, отойдет на второй план.

Отдельно представители стран региона предупреждают, что новая стратегия переговоров может фактически укрепить контроль Ирана над энергоснабжением Ближнего Востока. «Страны, наиболее уязвимые для энергетических и вопросов безопасности, останутся вне формального процесса принятия решений», — сказано в материале.

Ранее Axios сообщало, что Иран согласился на второй тур переговоров с США. «Иранская команда ждала разрешения от верховного лидера [Моджтабы Хаменеи]. По словам источника, оно поступило в понедельник вечером», — уточнили журналисты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok