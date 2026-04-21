Названы темы второго раунда переговоров США и Ирана

Reuters: Новые переговоры США и Ирана будут посвящены урану и Ормузскому проливу

Второй раунд переговоров США и Ирана будет сосредоточен на вопросах обогащения урана и роли Тегерана в контроле над Ормузским проливом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мнение официальных лиц и аналитиков.

«В конечном итоге, Ормузский пролив станет красной линией. Раньше это не было проблемой. Теперь стало. Правила игры изменились», — отметил источник агентства в странах Персидского залива. При этом отмечается, что обсуждение ракетной программы Тегерана, скорее всего, отойдет на второй план.

Отдельно представители стран региона предупреждают, что новая стратегия переговоров может фактически укрепить контроль Ирана над энергоснабжением Ближнего Востока. «Страны, наиболее уязвимые для энергетических и вопросов безопасности, останутся вне формального процесса принятия решений», — сказано в материале.

Ранее Axios сообщало, что Иран согласился на второй тур переговоров с США. «Иранская команда ждала разрешения от верховного лидера [Моджтабы Хаменеи]. По словам источника, оно поступило в понедельник вечером», — уточнили журналисты.