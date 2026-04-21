Пашинян захотел обложить налогами армянскую церковь

Пашинян заявил, что армянская церковь должна платить налоги

Армянская апостольская церковь должна войти в налоговое поле страны, поскольку «представители духовенства не могут быть вне системы всеобщего декларирования налогов», считает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его предвыборное выступление процитировал «Интерфакс».

«Мы давно говорили, что церковь должна платить налоги», — сказал политик, представляя программу возглавляемой им партии «Гражданский договор», включающую в том числе вопрос смены Католикоса всех армян. По словам Пашиняна, церковь не желает быть подотчетной народу и, «отказавшись от духовных проповедей, занята политическими проповедями».

Нападки главы правительства на церковь усилились прошлым летом, когда он захотел возглавить процесс ее «освобождения», подразумевающий смену устава и выборы нового главы с «проверкой благочестивости всех кандидатов».

Имеющего российское гражданство бизнесмена Самвела Карапетяна после того, как он встал на сторону Армянской апостольской церкви в ее конфликте с Пашиняном, арестовали. Был запущен процесс изъятия у него ЗАО «Электрические сети Армении».