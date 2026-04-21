16:07, 21 апреля 2026Экономика

Пашинян захотел обложить налогами армянскую церковь

Дмитрий Воронин

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Армянская апостольская церковь должна войти в налоговое поле страны, поскольку «представители духовенства не могут быть вне системы всеобщего декларирования налогов», считает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его предвыборное выступление процитировал «Интерфакс».

«Мы давно говорили, что церковь должна платить налоги», — сказал политик, представляя программу возглавляемой им партии «Гражданский договор», включающую в том числе вопрос смены Католикоса всех армян. По словам Пашиняна, церковь не желает быть подотчетной народу и, «отказавшись от духовных проповедей, занята политическими проповедями».

Нападки главы правительства на церковь усилились прошлым летом, когда он захотел возглавить процесс ее «освобождения», подразумевающий смену устава и выборы нового главы с «проверкой благочестивости всех кандидатов».

Имеющего российское гражданство бизнесмена Самвела Карапетяна после того, как он встал на сторону Армянской апостольской церкви в ее конфликте с Пашиняном, арестовали. Был запущен процесс изъятия у него ЗАО «Электрические сети Армении».

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Посла России вызвали в МИД Италии

    Все новости
