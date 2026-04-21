Постояльцев поразил солдат у кровати в номере российского отеля

В номере отеля в Вологде установили статую солдата у кровати

В номере гостиницы «19 историй» в Вологде администрация поразила постояльцев, установив у кровати гипсовую статую солдата «Алеши». Об этом пишет издание «Подъем».

Каждый номер в отеле оформлен в стилистике определенного российского города. Номер, о котором идет речь, называется «Мурманск». На сайте гостиницы указано, что соответствующие стенные росписи в комнате позволят постояльцам «окунуться в мир северного сияния», а памятник защитникам Заполярья создаст «особую атмосферу».

Руководство отеля отметило, что с начала работы гостиницы в 2023 году никто из клиентов не жаловался на скульптуру солдата. Комната пользуется спросом наравне с остальными. «Вообще, статую чаще всего воспринимают с восторгом и удивлением», — рассказали в администрации.

