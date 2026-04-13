Жители российского города пожаловались на разваливающийся памятник военным

Жители Малоярославца пожаловались на разваливающийся памятник воинам ВОВ

Жители Малоярославца Калужской области пожаловались, что памятник воинам ВОВ разваливается на глазах. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Речь идет о монументе, открытом в 2012 году на площади Жукова. На опубликованных снимках можно заметить, что у мемориала отслаивается плитка. По словам главы Малоярославецкого муниципального округа Вячеслава Парфенова, власти каждый год вынуждены «поправлять» памятник. «До меня еще, 15 лет назад, делали этот памятник. Но сделали, могу сказать, бестолково, поэтому каждый год мы его с городскими властями поправляем. Что касается мусора — мы сами все убираем, и, если надо подкрасить, — тоже. К 9 Мая мы его обязательно приведем в порядок», — заверил он.

В ближайшее время, рассказал чиновник, власти собирают необходимую документацию и разрабатывают дизайн-проект для участия в федеральном конкурсе по комфортной городской среде, чтобы переделать территорию площади Жукова и привести ее в порядок.

