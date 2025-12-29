Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:51, 29 декабря 2025Экономика

В российском городе начал разваливаться 100-летний дом-памятник

В Новосибирске выделили деньги на ремонт дома-памятника и не смогли его сделать
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Новосибирске не могут отремонтировать 100-летний дом — памятник архитектуры, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Зданию на улице Орджоникидзе, 5 в следующем году исполнится 100 лет. Из-за возраста у здания выпадают витражные стекла, течет крыша и заливает квартиры. Жильцов дома просят не хлопать дверьми, чтобы не выпало витражное окно.

Ранее местные жители обратились за помощью к депутату Ростиславу Антонову. Он добился выделения 15 миллионов рублей на ремонт, нашел компанию для ремонта и создания проекта. Затем мэрия города решила нанять управляющую компанию (УК), после чего дело встало.

По словам начальника департамента ЖКХ Дмитрия Зайкова, ремонт затягивается, поскольку жители должны сами подать документы через УК, чтобы ей выделили деньги на работы, но не делают этого.

Ранее житель Ростовской области захотел зарядить шуруповерт, но, когда подключил его к сети, случилось короткое замыкание. Прибор вспыхнул, и пламя перекинулось на комнату. Пожар удалось потушить самостоятельно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о наступлении российских войск в сторону крупного города в зоне СВО

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Поколотившего секретаря российского посольства в Литве приговорили к колонии

    Стало известно о судьбе дела рассуждавшего об СССР историка

    Выявлена неочевидная причина ухудшения работы глаз

    В Минкульте прокомментировали отмену концертов российских артистов в Европе

    Названы пять бесполезных процедур в косметологии

    Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной

    Российские войска прорвали оборону Красного Лимана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok