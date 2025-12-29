В российском городе начал разваливаться 100-летний дом-памятник

В Новосибирске выделили деньги на ремонт дома-памятника и не смогли его сделать

В Новосибирске не могут отремонтировать 100-летний дом — памятник архитектуры, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Зданию на улице Орджоникидзе, 5 в следующем году исполнится 100 лет. Из-за возраста у здания выпадают витражные стекла, течет крыша и заливает квартиры. Жильцов дома просят не хлопать дверьми, чтобы не выпало витражное окно.

Ранее местные жители обратились за помощью к депутату Ростиславу Антонову. Он добился выделения 15 миллионов рублей на ремонт, нашел компанию для ремонта и создания проекта. Затем мэрия города решила нанять управляющую компанию (УК), после чего дело встало.

По словам начальника департамента ЖКХ Дмитрия Зайкова, ремонт затягивается, поскольку жители должны сами подать документы через УК, чтобы ей выделили деньги на работы, но не делают этого.

Ранее житель Ростовской области захотел зарядить шуруповерт, но, когда подключил его к сети, случилось короткое замыкание. Прибор вспыхнул, и пламя перекинулось на комнату. Пожар удалось потушить самостоятельно.