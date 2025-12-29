Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:36, 29 декабря 2025Экономика

Шуруповерт чуть не лишил россиян дома

В Ростовской области шуруповерт едва не спалил жилой дом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Telegram-канал «МЧС Ростовской области»

В Ростовской области шуруповерт едва не лишил семью жилья. Устройство вспыхнуло и вызвало пожар, сообщает управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в одном из частных домов села Николаевка. Хозяин захотел зарядить шуруповерт, но когда подключил его к сети, случилось короткое замыкание. Прибор вспыхнул, и пламя перекинулось на комнату.

В момент возгорания мужчина находился рядом и сумел сам потушить пожар до приезда спасателей. Огонь успел охватить один квадратный метр жилья.

Ранее новогодняя елка спалила квартиру многодетной семьи в Магадане. В двухкомнатной квартире на елке вспыхнула неисправная гирлянда. Когда случился пожар, в помещении находились отец, мать и четверо детей возрастом от 1,5 года до 11 лет. Женщина успела выйти из дома с тремя детьми, а четвертого ребенка вывел на балкон мужчина. Позднее спасатели обнаружили его в квартире без сознания. Пострадавшего доставили в больницу с ожогами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Психолог уличил Долину в отсутствии эмпатии

    Раскрыт неожиданный эффект музыкальной терапии на здоровье

    Стало известно о проблеме с возвращением в Россию автогиганта

    Уволившийся после дебоша сына российский чиновник впервые прокомментировал ситуацию

    Прибыль компаний ведущей экономики Европы обрушилась

    Стало известно место захоронения Брижит Бардо

    Переезд Долиной с десятками платьев из скандальной квартиры попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok