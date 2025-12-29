Шуруповерт чуть не лишил россиян дома

В Ростовской области шуруповерт едва не спалил жилой дом

В Ростовской области шуруповерт едва не лишил семью жилья. Устройство вспыхнуло и вызвало пожар, сообщает управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в одном из частных домов села Николаевка. Хозяин захотел зарядить шуруповерт, но когда подключил его к сети, случилось короткое замыкание. Прибор вспыхнул, и пламя перекинулось на комнату.

В момент возгорания мужчина находился рядом и сумел сам потушить пожар до приезда спасателей. Огонь успел охватить один квадратный метр жилья.

Ранее новогодняя елка спалила квартиру многодетной семьи в Магадане. В двухкомнатной квартире на елке вспыхнула неисправная гирлянда. Когда случился пожар, в помещении находились отец, мать и четверо детей возрастом от 1,5 года до 11 лет. Женщина успела выйти из дома с тремя детьми, а четвертого ребенка вывел на балкон мужчина. Позднее спасатели обнаружили его в квартире без сознания. Пострадавшего доставили в больницу с ожогами.