Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:41, 21 апреля 2026

Проблемы США с Ираном связали с пренебрежением системами ПВО ближнего действия

Иван Потапов
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проблемы США с эффективным отражением атак Ирана на американские объекты на Ближнем Востоке во многом связаны с пренебрежением системами противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия. Об этом изданию Breaking Defense (BD) рассказал военный эксперт Том Карако.

«Граница между противовоздушной обороной и так называемой противоракетной обороной несколько размыта, и эта размытость только усиливается. Все сводится к высоте поражения и к тому, против каких угроз оптимизированы конкретные перехватчики», — считает аналитик.

По его словам, «проблема, по-видимому, связана с беспилотниками». «Это потому, что, учитывая все обстоятельства, мы долгое время игнорировали проблему противовоздушной обороны. Мы воспринимали превосходство в воздухе как нечто само собой разумеющееся. Мы пренебрегали системами ПВО ближнего действия. Мы игнорировали все эти вещи, потому что воспринимали превосходство в воздухе как нечто само собой разумеющееся», — заметил эксперт.

Материалы по теме:
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022

Карако добавил, что сама по себе задача уничтожения беспилотников не представляется сложной, в отличие от проблемы своевременного обнаружения угрозы. «Само уничтожение — не самая сложная задача. Сложнее датчики, а значит, и классификация угроз. Когда эти штуки появляются на горизонте, у вас есть лишь короткий промежуток времени, чтобы их уничтожить», — сказал аналитик.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» обратил внимание на то, что появились спутниковые снимки уничтоженной Ираном центральной батареи американской системы MIM-104 Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Путин заявил о долге властей перед жителями одного региона

    В Польше призвали не стоять на коленях перед США

    Самый большой в мире ледник окончательно разрушился

    Путин назвал непростой ситуацию в российском приграничье

    Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok