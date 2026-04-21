07:53, 21 апреля 2026Силовые структуры

Публикация текста в соцсетях в 2022 году стоила россиянину свободы

В Забайкалье суд приговорил мужчину к 5,2 года за оправдание терроризма
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpess.com

В Забайкальском крае суд приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима 43-летнего местного жителя, который опубликовал в одной из социальных сетей текст, содержащий оправдание террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Он признал свою вину в полном объеме.

Публикацию мужчина сделал в октябре 2022 года. Экспертиза показала, что текст содержит оправдание террористической деятельности.

Ранее Верховный Суд России признал законным приговор жителю Ивановской области Сергею Веселову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который критиковал российскую власть в своем микроблоге на Youtube.

