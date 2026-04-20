Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:34, 20 апреля 2026Силовые структуры

Критикующему власть в микроблоге россиянину Веселову подтвердили приговор

ВС РФ признал законным приговор Сергею Веселову за экстремизм
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Верховный Суд России признал законным приговор жителю Ивановской области Сергею Веселову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который критиковал российскую власть в своем микроблоге на Youtube. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

В феврале 2025 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Иваново приговорил Веселова к восьми годам колонии. Мужчина хотел оспорить этот приговор и дошел до Верховного суда, однако вышестоящая инстанция решила, что назначенное наказание смягчению не подлежит. Он был признан виновным по статьям 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ.

По версии следствия, Веселов критиковал местные власти в своем Youtube-канале с 17 подписчиками. Он также разместил на своем канале в мессенджере несколько публикаций экстремистского характера. Более того, осужденный начал контактировать с представителем разведки Украины и передал ему сведения о стратегически значимых объектах, а также выразил готовность принять участие в диверсионных актах.

Ранее Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении 63-летнего жителя Пензенской области за публикацию материалов в интернете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok