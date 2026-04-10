Публикация материалов в интернете обошлась россиянину в копеечку

Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении 63-летнего жителя Пензенской области за публикацию материалов в интернете. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УФСБ России по региону.

Мужчину оштрафовали на 350 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 205.2 УК РФ («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

По версии следствия, осужденный разместил в интернете материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории России проукраинских террористических организаций.

Ранее другой россиянин получил 5,5 года колонии за комментарий в мессенджере.

