11:29, 6 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин получил 5,5 года колонии за комментарий в мессенджере

В Ростове-на-Дону осудили мужчину за призывы убивать российских военных
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону осудили мужчину за призывы к расправе над российскими военными. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Он признан виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным ведомства, 55-летний житель Малой Белозерки в Запорожской области разместил в одном из мессенджеров комментарий, который призывал вступить в одно из украинских формирований для расправы над российскими военнослужащими.

Суд приговорил его к 5,5 года колонии общего режима, а также на 2,5 года запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и чатов.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за комментарии в мессенджере.

    Последние новости

    Иран выступил с требованием после обстрела АЭС «Бушер»

    Женщина нашла во время ремонта дома загадочный сейф и открыла его

    Обломки БПЛА упали на территорию детсада при атаке ВСУ на российский портовый город

    Объявлено о масштабных повреждениях после атаки ВСУ на крупный российский портовый город

    56-летняя Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет стройности

    Алиев приехал в соседнюю страну

    Евсеев 12 раз нецензурно выругался за 37 секунд интервью после матча РПЛ

    Ущерб нефтяного конкурента России от войны в Иране оказался колоссальным

    Посольство Ирана сыронизировало над требованием Трампа

    Pepsi вышла из числа спонсоров фестиваля с участием Канье Уэста

    Все новости
