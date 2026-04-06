Россиянин получил 5,5 года колонии за комментарий в мессенджере

В Ростове-на-Дону осудили мужчину за призывы к расправе над российскими военными. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Он признан виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным ведомства, 55-летний житель Малой Белозерки в Запорожской области разместил в одном из мессенджеров комментарий, который призывал вступить в одно из украинских формирований для расправы над российскими военнослужащими.

Суд приговорил его к 5,5 года колонии общего режима, а также на 2,5 года запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и чатов.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за комментарии в мессенджере.