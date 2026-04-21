Путин заявил о непростых условиях для осенних выборов

Путин заявил, что выборы в Госдуму осенью пройдут в непростых условиях

Президент России Владимир Путин заявил, что осенние выборы в Государственную Думу пройдут в непростых условиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства порассуждал об этом во время церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

«Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовем, а точнее сказать противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества», — пояснил он.

В сентябре 2026 года в России пройдут очередные выборы девятого созыва Госдумы. Параллельно с этим в десятках регионов будут избраны представители различных ветвей власти.