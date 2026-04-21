Россиян предупредили о неожиданных опасностях одного типа травм

Врач Умнов: ушиб локтя может привести к летальному исходу

Даже небольшой ушиб локтя может привести к хроническим болям, кровоизлиянию в сустав и повреждению нерва, если вовремя не пролечить травму, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему нельзя надеяться, что «пройдет само», и при каких симптомах нужно срочно бежать к врачу.

«В области локтя проходит плечевая артерия, которая ниже разветвляется на лучевую и локтевую, а также там обильная сеть коллатеральных сосудов и богатая венозная сеть. При сильном вывихе или переломе возможны бурсит, разрыв связок и развитие остеоартроза», — заявил Умнов.

Осколки кости, продолжил он, могут повредить сосуд, вызвав массивное кровотечение, а повреждение сосудов способно спровоцировать образование тромбов. Если оторвавшийся тромб попадает в легочную артерию, наступает мгновенная смерть.

Кроме того, специалист обратил внимание, что при переломе с обширным отеком возможен некроз мышц или нагноение тканей сустава. Недостаточно пролеченное воспаление может перекинуться на сосудистое русло и с током крови распространиться по организму, что приведет к сепсису и летальному исходу.

Врач подчеркнул, что большинство смертельных случаев при травмах локтя связано с поздним обращением за помощью, а не с самим повреждением. При сильной боли, нарушении чувствительности пальцев, бледности кожи руки или открытых ранах необходимо немедленно обратиться к травматологу, резюмировал Умнов.

