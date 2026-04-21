Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:20, 21 апреля 2026

Россиян предупредили о неожиданных опасностях одного типа травм

Врач Умнов: ушиб локтя может привести к летальному исходу
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Даже небольшой ушиб локтя может привести к хроническим болям, кровоизлиянию в сустав и повреждению нерва, если вовремя не пролечить травму, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему нельзя надеяться, что «пройдет само», и при каких симптомах нужно срочно бежать к врачу.

«В области локтя проходит плечевая артерия, которая ниже разветвляется на лучевую и локтевую, а также там обильная сеть коллатеральных сосудов и богатая венозная сеть. При сильном вывихе или переломе возможны бурсит, разрыв связок и развитие остеоартроза», — заявил Умнов.

Осколки кости, продолжил он, могут повредить сосуд, вызвав массивное кровотечение, а повреждение сосудов способно спровоцировать образование тромбов. Если оторвавшийся тромб попадает в легочную артерию, наступает мгновенная смерть.

Кроме того, специалист обратил внимание, что при переломе с обширным отеком возможен некроз мышц или нагноение тканей сустава. Недостаточно пролеченное воспаление может перекинуться на сосудистое русло и с током крови распространиться по организму, что приведет к сепсису и летальному исходу.

Врач подчеркнул, что большинство смертельных случаев при травмах локтя связано с поздним обращением за помощью, а не с самим повреждением. При сильной боли, нарушении чувствительности пальцев, бледности кожи руки или открытых ранах необходимо немедленно обратиться к травматологу, резюмировал Умнов.

Ранее профессор Имперского колледжа Лондона Даниэль М. Дэви развеял миф о пользе продуктов для улучшения микрофлоры кишечника. По его словам, они могут навредить здоровью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok