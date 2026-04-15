Развеян миф о продуктах для здоровья кишечника

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Продукты для улучшения микрофлоры кишечника могут навредить здоровью, предупредил профессор Имперского колледжа Лондона, Даниэль М. Дэви. Миф о пользе этих продуктов он развеял в беседе с The Guardian.

Эксперт отметил, что разнообразие микробиома действительно влияет на состояние здоровья, однако эта связь не означает, что с помощью специальных продуктов можно стать более здоровым. Он объяснил, что исследования пока лишь показывают корреляцию, но не доказывают прямого влияния бактерий на развитие или предотвращение болезней.

Кроме того, профессор подчеркнул, что имеет значение не только количество разных видов микроорганизмов, но и их взаимодействие. Когда бактерии конкурируют между собой, это помогает поддерживать баланс, тогда как их «сотрудничество» и быстрый рост могут, наоборот, усугублять состояние и провоцировать развитие заболеваний.

Эксперт призвал осторожно относиться к громким заявлениям производителей. «Будьте очень скептичны к продуктам, которые обещают изменить микробиом и сделать его более здоровым», — отметил Дэвис. Он предупредил, что наука пока не дает достаточных оснований для подобных обещаний.

Ранее проктолог Елена Смирнова рассказала, как избавиться от запора за три простых шага. Первым и самым важным шагом она назвала добавление в рацион клетчатки.

