Россиянам подсказали способ избавиться от запоров за три простых шага

Проктолог Смирнова: Кефир положительно влияет на моторику кишечника
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sasirin pamai / Shutterstock / Fotodom

Проктолог Елена Смирнова заявила, что избавиться от запоров можно за три простых шага. Этот способ она подсказала россиянам в своем Telegram-канале.

Первым шагом, по словам Смирновой, является увеличение потребления клетчатки. Если человек не в состоянии добрать ее с едой, то можно использовать добавки, такие как псиллиум, инулин или отруби, написала доктор.

Второй шаг — добавление в рацион кефира или айрана, поскольку они положительно влияют на моторику кишечника, а также квашеной капусты, которая тоже оказывает стимулирующее действие, отметила специалистка. Третьим шагом является использование слабительных средств, но не на постоянной основе. Оптимальным вариантом врач назвала лактулозу. При этом она предупредила, что слабительные средства не заменяют коррекцию рациона.

Ранее гастроэнтеролог Максим Лисовский рассказал, кому нельзя употреблять пельмени. Он призвал отказаться от этого блюда людей с острым панкреатитом.

