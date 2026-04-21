Россиян предупредили о скрытых чаевых в кафе

Койтов: Включение чаевых в чек нарушает права потребителя

Практика автоматического включения чаевых в чек является нарушением прав потребителя. Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил, что подобные сборы нельзя выделять отдельной строкой. По его словам, это можно сравнить с ситуацией, когда в ресторане начинают брать деньги за использование столовых приборов. Свое мнение он высказал в беседе с НСН.

«Это то же самое, как если предложить взять в аренду вилки и ложки или брать деньги за чистые тарелки», — подчеркнул он.

Сейчас многие заведения добавляют к счету около 10 процентов за обслуживание. Иногда это происходит только при бронировании столов или в выходные дни. При этом не все гости заранее знают о дополнительной оплате.

Койтов пояснил, что обслуживание может быть включено в стоимость блюд, но не должно навязываться отдельно. Любые дополнительные услуги допустимы только с согласия клиента.

Он также отметил, что из-за ограничений на проверки контролирующие органы не всегда оперативно реагируют на жалобы. Однако при массовых обращениях проверки все же проводятся.

Эксперт посоветовал посетителям внимательно изучать чек и при необходимости отстаивать свои права. При этом сами чаевые остаются добровольной формой благодарности. По данным исследований, их оставляют около 75 процентов россиян.

Ранее «Известия» обратили внимание на практику автоматического включения чаевых в чек. Пока некоторые включают 10 процентов за обслуживание или сервисный сбор всем посетителям, другие делают это только в выходные или при бронировании на большую компанию. В Москве нередко такие ситуации встречаются на шоу стендап-комиков. При этом во многих заведениях о доплатах пишут мелким шрифтом в конфе чека.