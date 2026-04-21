13:48, 21 апреля 2026

Россияне перестали злиться на рабочий дресс-код

SuperJob: Россияне тратят около 34 тысяч рублей в год на офисную одежду
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Отношение россиян к офисному дресс-коду стало заметно спокойнее. К такому выводу пришли аналитики SuperJob после опроса среди сотрудников, передает портал «78.ru».

Исследование показало, что требования к внешнему виду действуют почти у половины офисных работников. При этом строгие правила есть только у небольшой их части, чаще речь идет о деловом стиле без жестких ограничений.

Раздражение из-за дресс-кода испытывают всего семь процентов опрошенных. Большинство воспринимает его либо спокойно, либо с пониманием. В целом более половины сотрудников заявили, что их устраивают принятые в компании правила.

При этом расходы на офисный гардероб продолжают расти. В среднем сотрудники тратят около 34 тысяч рублей в год. Год назад эта сумма была ниже на шесть тысяч рублей. Увеличилось и число тех, кто готов вкладывать во внешний вид более 50 тысяч рублей ежегодно (с восьми до 12  процентов), а также тех, кто тратит на рабочую одежду более 100 тысяч (с трех до шести процентов).

Чаще всего одежду для работы покупают за свой счет. Лишь небольшая часть сотрудников получает компенсацию или готовые комплекты от работодателя.

Эксперты отмечают, что дресс-код постепенно перестает быть источником недовольства и становится частью привычной рабочей среды. Так, 57 процентов работников довольны корпоративными правилами к внешнему виду, 13 процентов относятся к ним негативно.

Ранее ортопед Родриго Гоэс заявил, что офисные работники зачастую сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. Он перечислил этим людям меры профилактики болей в спине.

