Офисным работникам перечислили меры профилактики болей в спине

Ортопед Гоэс: Офисным работникам необходимо делать перерывы каждые 40-50 минут

Ортопед Родриго Гоэс заявил, что офисные работники зачастую сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. В разговоре с изданием Terra он перечислил этим людям меры профилактики болей в спине.

Во-первых, по словам Гоэса, важно всегда поддерживать правильную осанку. «Ваши ноги должны полностью опираться на пол или подставку для ног, колени должны быть согнуты под углом примерно 90 градусов, а позвоночник должен быть прямым, с сохранением его естественного изгиба. Монитор должен находиться на уровне глаз, чтобы избежать наклона шеи вперед, так как он перегружает шейный отдел позвоночника», — пояснил ортопед.

Также необходимо каждые 40-50 минут делать небольшие перерывы, например, вставать с рабочего места и ходить или делать растяжку. Для спины также полезно использовать регулируемые по высоте столы, которые позволяют чередовать работу сидя и стоя, добавил доктор. Кроме того, важно выбрать правильный стул, отметил он. Лучше купить офисное кресло, у которого есть поддержка поясницы и регулируемые подлокотники.

Кроме того, Гоэс напомнил, что на здоровье позвоночника сказываются и повседневные привычки вне работы. Врач порекомендовал регулярно заниматься физическими упражнениями, спать на подходящем матрасе и отказаться от использования смартфона в неудобных позах, в том числе с чрезмерно наклоненной вперед шеей.

Ранее ортопед Павел Семиченков предупредил, что у зумеров может рано возникнуть артроз. Одной из причин появления этого заболевания является сидячий образ жизни, утверждает он.