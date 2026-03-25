16:35, 25 марта 2026

Офисным работникам перечислили меры профилактики болей в спине

Ортопед Гоэс: Офисным работникам необходимо делать перерывы каждые 40-50 минут
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Ортопед Родриго Гоэс заявил, что офисные работники зачастую сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. В разговоре с изданием Terra он перечислил этим людям меры профилактики болей в спине.

Во-первых, по словам Гоэса, важно всегда поддерживать правильную осанку. «Ваши ноги должны полностью опираться на пол или подставку для ног, колени должны быть согнуты под углом примерно 90 градусов, а позвоночник должен быть прямым, с сохранением его естественного изгиба. Монитор должен находиться на уровне глаз, чтобы избежать наклона шеи вперед, так как он перегружает шейный отдел позвоночника», — пояснил ортопед.

Также необходимо каждые 40-50 минут делать небольшие перерывы, например, вставать с рабочего места и ходить или делать растяжку. Для спины также полезно использовать регулируемые по высоте столы, которые позволяют чередовать работу сидя и стоя, добавил доктор. Кроме того, важно выбрать правильный стул, отметил он. Лучше купить офисное кресло, у которого есть поддержка поясницы и регулируемые подлокотники.

Кроме того, Гоэс напомнил, что на здоровье позвоночника сказываются и повседневные привычки вне работы. Врач порекомендовал регулярно заниматься физическими упражнениями, спать на подходящем матрасе и отказаться от использования смартфона в неудобных позах, в том числе с чрезмерно наклоненной вперед шеей.

Ранее ортопед Павел Семиченков предупредил, что у зумеров может рано возникнуть артроз. Одной из причин появления этого заболевания является сидячий образ жизни, утверждает он.

    Последние новости

    Раскрыто место запуска атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

    Захарова отреагировала двумя словами на обвинения Молдавии в загрязнении Днестра

    Захарова ответила на недовольство Израиля позицией России по Ирану

    Раскрыты личности пострадавшей от резни москвички и ее бойфренда-сталкера

    Орбан назвал способ предотвратить войну России и Европы

    Офисным работникам перечислили меры профилактики болей в спине

    Орбан предрек обращение Европы к России по одному поводу

    Оценены риски для россиян на Кубе из-за блокады США

    Министр обороны Украины назвал проблемы ВСУ

    Момент аварии с пытавшимся зарезать девушку на севере Москвы попал на видео

    Все новости
