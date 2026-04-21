11:38, 21 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин получил пулю из напечатанной на принтере ракетницы

Петербуржца ранили из напечатанной на принтере ракетницы, пока он разнимал драку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

Молодой человек попытался разнять драку в центре Санкт-Петербурга и сам стал жертвой нападения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Все произошло на Владимирском проспекте. 21-летний мужчина заметил драку незнакомых людей и попытался ее разнять. В результате дебоширы избили его и выстрелили в его сторону, а затем скрылись на машине. Вскоре их задержали. В отношении нападавших возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. («Хулиганство с применением оружия»)

Как уточняет «Фонтанка», пистолет, из которого они стреляли, был напечатан на 3D-принтере. Ракетницу нашли под резиновым ковриком в машине во время задержания.

Ранее в Саранске полиция выявила подпольную оружейную мастерскую в туалете квартиры.

    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Одесский ТЦК подтвердил задержание своих сотрудников после операции СБУ

    Коростелев вспомнил победу Большунова на Кубке мира в отсутствие норвежцев

    Путин заявил о долге властей перед жителями одного региона

    В Польше призвали не стоять на коленях перед США

    Самый большой в мире ледник окончательно разрушился

    Путин назвал непростой ситуацию в российском приграничье

    Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    Все новости
