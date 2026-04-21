09:35, 21 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин сделал из своего туалета стрелковый тир

В Саранске полиция выявила подпольную оружейную мастерскую в туалете квартиры
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Саранске полиция выявила подпольную оружейную мастерскую в туалете квартиры. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

52-летний бывший продавец одного из охотничьих магазинов в санузле своей квартиры оборудовал мини-тир с пулеулавливателем и прибором для измерения скорости полета пули. В результате его задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 222 и 223 УК РФ. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.

Правоохранители также выяснили, что в конце 2025 года злоумышленник продал знакомому переделанную пневматическую винтовку с увеличенным поражающим свойством в восемь раз. У его родственников и знакомых изъяли более 20 единиц оружия с признаками переделки.

Ранее МВД показало задержание купившего охолощенный пистолет в Москве россиянина.

