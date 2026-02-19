Задержание купившего для интимных нужд пистолет мужчины в Москве попало на видео

В Москве задержан продавец пистолета и купивший его для интимных нужд мужчина

В Москве задержание купившего для интимных нужд пистолет мужчины попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Правоохранители задержали еще одного мужчину — продавшего фигуранту оружие.

На кадрах видно, как вооруженные силовики вскрывают дверь квартиры и кладут фигуранта на пол. Продавца задержали на улице, рядом с торговыми рядами.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы 29-летняя жительница под кокаином устроила стрельбу из окна.