19:03, 21 апреля 2026Наука и техника

Российская «Гвоздика» в зоне СВО получила «динамическую защиту» из сосны

Российская САУ «Гвоздика» получила дополнительную защиту из бревен и «мангал»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил России получила импровизированную дополнительную защиту из бревен. На соответствующие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Машину группировки войск «Восток», которая выполняет задачи в Запорожской области, прикрыли экранами из сосны. «Динамическая защита» установлена на большей части корпуса и башни «Акации». Также САУ получила решетчатый «мангал» для защиты крыши башни от дронов-камикадзе.

Самоходную гаубицу «Гвоздика» выпускали в СССР до 1991 года. Башня и корпус машины состоят из листов брони толщиной до 20 миллиметров, которые обеспечивают защиту от пуль и осколков. Основное вооружение установки — нарезная гаубица калибра 122 миллиметра.

В марте в зоне СВО заметили артиллерийскую установку 2С31 «Вена». САУ на шасси боевой машины пехоты БМП-3 вооружена комбинированным орудием, которое совмещает свойства пушки, гаубицы и миномета.

