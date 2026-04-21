Российские пенсионеры потеряли почти 300 миллионов рублей на электроснабжении

В Москве пенсионер с сожительницей отдали мошенникам почти 300 млн рублей

В Москве пенсионер с сожительницей отдали мошенникам почти 300 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, в одном из мессенджеров 76-летнему пенсионеру поступило сообщение с предложением перейти по ссылке по вопросам электроснабжения. После этого ему стали поступать звонки о взломе личного кабинета на «Госуслугах» с указанием номера для связи.

Затем с ним связались лжесотрудники Росинфомониторинга и лжеправоохранители, которые убедили его обналичить все средства с его счетов и сожительницы для перемещения на «безопасный счет». В течение месяца мошенники выдавали пострадавшему инструкции. Мужчина снимал деньги и приобретал золотые слитки, которые передавал курьерам, называя кодовые слова, взамен ему выдавали якобы банковские документы о приеме ценностей и средств. Общий ущерб составил более 298 миллионов рублей.

Ведется установление причастных к мошенничеству.

