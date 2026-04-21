Российские студенты пожаловались на называющую их «вонючими тварями» преподавательницу

Студенты Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) пожаловались на называющую их «вонючими тварями» преподавательницу делового общения. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.
Учащиеся российского вуза отметили, что женщина нередко задевает их по национальному признаку. Кроме того, некоторых студентов она била линейкой. Молодые люди сочли подобное поведение преподавательницы неподобающим и потребовали ее уволить.
Руководство НГПУ студентам не поверило. После очередной жалобы на имя ректора было проведено открытое занятие с замдиректора института. После собрания начальство решило не увольнять преподавателя.
Сама сотрудница вуза подчеркнула, что слухи о ней распространяют студенты-двоечники.
