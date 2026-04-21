11:07, 21 апреля 2026Россия

Российские студенты пожаловались на называющую их «вонючими тварями» преподавательницу

Студенты НГПУ пожаловались на обзывающих их преподавательницу
Майя Назарова

Фото: Денис Баданин / Фотобанк Лори

Студенты Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) пожаловались на называющую их «вонючими тварями» преподавательницу делового общения. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

Учащиеся российского вуза отметили, что женщина нередко задевает их по национальному признаку. Кроме того, некоторых студентов она била линейкой. Молодые люди сочли подобное поведение преподавательницы неподобающим и потребовали ее уволить.

Руководство НГПУ студентам не поверило. После очередной жалобы на имя ректора было проведено открытое занятие с замдиректора института. После собрания начальство решило не увольнять преподавателя.

Сама сотрудница вуза подчеркнула, что слухи о ней распространяют студенты-двоечники.

До этого сообщалось, что в Красноярске учительница избила мальчика из-за внешнего вида.

